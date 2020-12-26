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Haberler Galeri Son dakika haberler... Murat Dalkılıç Hande Erçel ayrılığı sonrası bombayı patlattı! İşte ayrılığın sebebi!

haberler... ayrılığı sonrası bombayı patlattı! İşte ayrılığın sebebi!

, ayrılığının sebebi gündemine olarak düştü. Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti geçtiğimiz Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Murat Dalkılıç, açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile ayrılıklarının sebebini ilk kez üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek Hande Erçel ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu. İşte Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığının perde arkası…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 06:57
Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

, ayrılığının sebebi gündemine olarak düştü. Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti geçtiğimiz Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Murat Dalkılıç, açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile ayrılıklarının sebebini ilk kez üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek Hande Erçel ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu. İşte Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığının perde arkası…

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Ünlü şarkıcı sevgilisi ile ayrılıklarının sebebini ilk kez üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Dalkılıç ve Erçel çifti geçtiğimiz Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Murat Dalkılıç, açıklamalarda bulundu.

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Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Temmuz ayında ayrılmalarına rağmen adından hala söz ettirmeye devam eden ve çiftinin ayrılığıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Emel Yalçın'ın konuğu oldu. Son dönemde hakkında birçok iddia atılan Dalkılıç, Erçel ile ayrılıkları ile ilgili de göndermelerde bulundu.

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

"ALEV BİTERSE, İLİŞKİ BİTER"
, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu.

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Son Dakika: Murat Dalkılıç bombayı patlattı… Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu!

Dalkılıç, " içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" cümlelerine yer verdi.

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