Murat Dalkılıç, Hande Erçel ayrılığının sebebi magazin gündemine son dakika olarak düştü. Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti geçtiğimiz Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Murat Dalkılıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile ayrılıklarının sebebini ilk kez üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek Hande Erçel ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu. İşte Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığının perde arkası…