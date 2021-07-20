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Haberler Galeri Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları
Giriş Tarihi: 20.07.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 23:52

Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Son Dakika Haberleri: Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, güzelliği kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulan Yasmin Erbil, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı. Erbil'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar.

Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Son Dakika Magazin Haberleri: Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Yasmin Erbil, şu sıralar annesi Nergis Kumbasar ile Dubai'de tatil yapıyor.

Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Tatil karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürleriyle karşı karşıya kalsa da paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Son Dakika Haberler: Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor! İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları

Cesur bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Yasmin Erbil'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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