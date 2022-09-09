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Haberler Galeri Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!
Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 09:42

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

Magazin kulisleri çiçeği burnunda evliler Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberi ile sarsıldı. Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış, hayranlarını heyecan sarmıştı. İkili hakkında ortaya çıkan son gelişmeler sevenlerini üzdü. 36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

İlişkilerini evlilikle taçlandıran Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftine nazar mı değdi? Magazin kulisleri ayrılık iddiası ile sarsıldı!

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Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi!

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

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