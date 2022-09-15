Giriş Tarihi: 15.09.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 11:30

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının detayları ortaya çıktı! Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken istek!

SON DAKİKA HABERİ GELDİ! Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise'nin açtığı boşanma davasının detayları ortaya çıktı. Şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu! Hadise'den ilk açıklama geldi. Peki 4 aylık evliliği bitiren ne? Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Anlaşmalı boşanmak isteyen Hadise dilekçesinde, Dinçerler'in sanat hayatını kısıtlamaya yönelik davranışlarda bulunduğunu ve bu davranışların kendisini yıprattığını anlattı. Hadise hiçbir talepte bulunmazken Mehmet Dinçerler'in isteği dikkat çekti. İşte detaylar...