Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:02

Son dakika: Hadise'den boşanma açıklaması! Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkı bitti! Mehmet Dinçerler ile ilgili ortaya atılan iddialar şoke etti!

SON DAKİKA KÖTÜ HABER GELDİ! Şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu! Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise'den ilk açıklama geldi. Evlilik yüzüklerini takmamaları ile patlak veren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımında Hadise'nin olması sevenlerini heyecanlandırmış, çiftin barıştığı iddia edilmişti. Hadise ile 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler krizi aşamadı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakan ve düne kadar duran aşk pozlarının hepsini silen ikiliden Hadise'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Şarkıcının boşanma davasını açtığını menajeri de doğruladı. Peki 4 aylık evliliği bitiren ne? Mehmet Dinçerler ile ilgili ortaya atılan iddialar çok ciddi....