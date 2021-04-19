Son dakika: Hadise'nin yasak aşk skandalında yeni iddialar! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası ile ilgili yeni iddialar çok konuşulacak türden! Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti. Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Öte yandan Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası Hülya Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında... İşte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...