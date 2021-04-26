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Haberler Galeri Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:37

: ile sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan ile aşkı gerçek oldu. Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu 'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler. Magazin gündemine düşen haberine göre sevilen oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkından ilk kare geldi. aşklarının belgesi olarak gösterildi. İşte Hande ile Kerem aşkının kanıtı...

Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan ile aşkı gerçek oldu.

Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu 'de alan ile ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler.

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Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

Magazin gündemine düşen haberine göre sevilen oyuncular ile aşkından ilk kare geldi.

Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

ile 'in el ele görüntüleri aşklarının belgesi olarak gösterildi.

Son dakika: Hande Erçel ile Kerem Bürsin sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

İşte Hande ile Kerem aşkının kanıtı...

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