Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Fakat Seren Serengil'den yeni bir üzücü haber geldi. Dün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." ifadelerini kullandı.