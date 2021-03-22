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Haberler Galeri Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil dua istedi! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil son durumunu anlattı...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan dua istedi! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil son durumunu anlattı...

Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan ünlü sunucu , şimdilerde kötü günler geçiriyor. Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrası 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek sevenlerini korkutmuştu. Durumunun iyiye gittiği düşünülürken dün kötü haberi veren ünlü sunucu, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor." sözleriyle hayranlarını endişelendirdi. Son durumu merak edilen Seren Serengil, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 15:22
Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan ünlü sunucu , şimdilerde zor günler geçiriyor. Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrası 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek sevenlerini korkutmuştu.

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son günlerde durumunun iyiye gittiği düşünülen , "Doktorum bana bir serum hazırladı. 'Sero serumu', bu serum sadece bana özel" diyerek yeniden kilo almaya başladığını da belirtmişti.

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Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Fakat 'den yeni bir üzücü haber geldi. Dün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

DUA İSTEDİ

Bugün yeni bir açıklamada bulunan ünlü sunucu, "İyi olmak için çok sebebim var.. Annem var, sizler varsınız. Kardeşlerim var noynoy ve tokyo var bambam var iş arkadaşlarım var Tohma var ha gayret hasta yatağımdan kalktım size doğru... Dualarınızla" dedi.

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Son dakika: Hastalıkla boğuşan Seren Serengil son durumunu anlattı! Yeniden 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulunmuştu...

Öte yandan beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olan , o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyon sayesinde bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getirildi.

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