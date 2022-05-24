Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:53

Son dakika: Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan duygusal paylaşım! "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" Billur Kalkavan'ın son hali herkesi üzmüştü...

Magazin gündemine düşen son dakika haberi ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın sevenlerini üzdü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ın son hali oyuncu dostu Hamdi Alkan tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 59 yaşında kansere yakalanan Billur Kalkavan'ın hasta yatağındaki hali sevenlerini hüzne boğdu. Sanat camiasından dostları Billur Kalkavan'a destek mesajları yağdırdı. Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan'da sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi paylaştı. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan teşekkür etti. Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri gibi isimlerinde aralarında bulunduğu sanatçılar Billur Kalkavan'ın paylaşımına "Sen çok güzel ve güçlüsün" yorumlarında bulundu. İşte son dakika olarak düşen Billur Kalkavan'ın hastalığı ve son sağlık durumu...