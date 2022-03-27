Son dakika: Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
12:24
Son dakika: Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık saplık durumu ile merak konusu. Magazine düşen son dakika haberi Kenan Işık'ın sağlık durumunu yeniden gündeme getirdi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komada. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son hali hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek'ten açıklama gelmişti. Peki, Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi. İşte Kenan Işık'tan sonra bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem'in Kenan Işık açıklaması...