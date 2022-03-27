Son dakika: Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması geldi!

Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda tam 8 yıldır tedavi altında. Spor salonundayken saunaya giren ve düşüp başını vuran Işık, kaza sonrasında bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kenan Işık bir daha ekranlara dönemedi.