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Haberler Galeri SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 22:46

SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Son Dakika Haberleri… Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran ve izlenilen ATV'nin sevilen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümüne katılan Doğan Zorlu, altıncı soruda elendi. Geçtiğimiz gün açılışı gerçekleşen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan soru, adeta yarışmaya damga vurdu. İşte ayrıntılar!

SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Son dakika haberleri… Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu hafta yeni bölümüyle ve yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Her hafta Pazar günleri ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Yarışmaya katılan Doğan Zorlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek altıncı soruya kadar ulaştı.

SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Altıncı soruda karşısına çıkan soru ise yarışmacıya iki joker kullandırdı.

SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu!

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı.

İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! | Video

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