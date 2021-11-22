Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Yarışmacıya "Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?" sorusu yöneltildi. Sorunun cevabı ise herkesi şoke etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusunun cevabı...