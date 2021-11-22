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Haberler Galeri Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş
Giriş Tarihi: 22.11.2021 02:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 03:06

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Yarışmacıya "Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?" sorusu yöneltildi. Sorunun cevabı ise herkesi şoke etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusunun cevabı...

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Son dakika haberleri: ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu.

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

Yarışmacıya "Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?" sorusu yöneltildi. Sorunun cevabı ise herkesi şoke etti.

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! O oyuncunun kullandığı isim gerçek değilmiş

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusunun cevabı...

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