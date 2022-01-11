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Haberler Galeri Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:00

Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

Son dakika haberi: Günaydın yazarı Bülent Cankurt, yine dikkat çeken bir yazıya imza attı. Cankurt, Türkiye'nin en zenginlerinden olan Koçak Ailesi üyelerinin para meselesi yüzünden birbirine girdiklerini anlattı. İşte cemiyet hayatını şaşkına çeviren olayın detayları…

Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

Şimdilerde sosyete kulislerinde Top 10'daki bir numaralı dedikodu, Türkiye'nin en zenginlerinden olan Koçak Ailesi'nin 'para' yüzünden birbirlerine girmesi! Yıllar önce eşi Cevat Koçak'ı kaybeden Servet Hanım'ın, oğulları Recai ve Necati Koçak ile 'para' yüzünden başı dertteymiş!

Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

Erkek kardeşler; 2010'da Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip komşuya gelin giden, 1.5 yıl sonra boşanıp geri dönen ve annesi Servet Hanım ile yaşamaya başlayan kız kardeşleri Naciye Koçak'ın annelerinin milyonlarca lirasına el koyduğunu iddia ediyormuş!

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Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

Hatta işi daha da ileriye götürüp anne-kızın yaşadığı köşkü basıp para istemişler. Ayrıca 85 yaşındaki annelerine vasi tayin edilmesi için de dava açmışlar. Bunun üzerine Servet Hanım da, mahkemeye başvurarak oğullarına uzaklaştırma kararı çıkartmış. Çok yazık!

Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

6'NCI YAŞINI ZİRVEDE KUTLADI

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın mutlu evliliklerinin ilk meyvesi Emir Aras, önceki gün 6 yaşına girdi. 2014'te nikah masasına oturan, Alara adında bir de kızları olan çift, oğulları Emir Aras'ın doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah- Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı. Pandemi nedeniyle aile arasında gerçekleşen kutlamadan kareler paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, fotoğrafların altına "Canım oğlum sana sayısız dileğim var. Çalışkan ol, dürüst ol, başarılı ol, cesur ol... Ama asıl dileğim ruhunu besle oğlum, sevgiyle, şefkatle, iyilikle…" notunu düştü.

Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

Müzayedenin lokomotifi ise Neşet Günal'ın "Duvar Dibi V" adlı eseri. 3 milyon 300 bin TL'lik rekor bir açılış rakamına sahip olan eser, bakalım ne kadara, kimin koleksiyonuna girecek…

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