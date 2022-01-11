Son dakika: Magazin camiasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin para savaşı: Annelerinin köşkünü bastılar!

6'NCI YAŞINI ZİRVEDE KUTLADI
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın mutlu evliliklerinin ilk meyvesi Emir Aras, önceki gün 6 yaşına girdi. 2014'te nikah masasına oturan, Alara adında bir de kızları olan çift, oğulları Emir Aras'ın doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah- Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı. Pandemi nedeniyle aile arasında gerçekleşen kutlamadan kareler paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, fotoğrafların altına "Canım oğlum sana sayısız dileğim var. Çalışkan ol, dürüst ol, başarılı ol, cesur ol... Ama asıl dileğim ruhunu besle oğlum, sevgiyle, şefkatle, iyilikle…" notunu düştü.