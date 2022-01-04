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Haberler Galeri Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşlarına bıçak çekti!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:12

Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşlarına bıçak çekti!

Son dakika haberi: Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde önemli bir konuyu kaleme aldı. Cankurt, 6 yıl önce boşanan ünlü bir çiftin 12 yaşındaki oğullarının, kolejdeki arkadaşlarına bıçak çektiğini anlattı. Olayı duyunca şoke olan Cankurt, şu ifadeleri kullandı…

Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşına bıçak çekti!

Statü sembolü olduğu için, sosyetik ailelerin ileride kontenjan olmaz kaygısıyla daha doğar doğmaz çocuklarını kaydettirdikleri Enka Okulları'nda skandal! 6 yıl önce boşanan sosyetenin ünlü bir çiftinin bu okulda okuyan 12 yaşındaki oğulları, arkadaşlarına bıçak çekiyormuş! Evet, yanlış okumadınız…

Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşına bıçak çekti!

Duyunca önce ben de inanmadım; çocukları bu okulda olan birkaç arkadaşım var, onları aradım. Henüz 12 yaşında olan bu çocuk okula bıçakla gidiyormuş ve birkaç kez de arkadaşlarına bıçak çekmiş. İşin garibi, bu çocuk okuldan atılmamış.

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Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşına bıçak çekti!

O yüzden de veliler, büyük bir korku içindeymiş. Bu arada bu okulda geçen ay da 17 yaşındaki bir öğrencinin, bir üst sınıftaki öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildiğini öğrendim.

Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşına bıçak çekti!

Öğrencinin ailesi olayı yargıya taşımış ve ayrıca çocuklarını hastanelik edenlerin okuldan atılması için imza kampanyası başlatmış. En pahalı özel okulda böyle skandalların yaşanmasına ve okul yönetiminin hiçbir şey yapmamasına ne demeli bilmiyorum.

Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşına bıçak çekti!

2022'YE ZİRVEDE 'MERHABA' DEDİLER

Ünlü isimlerin büyük bir çoğunluğu Omicron varyantı yüzünden yeni yıla aileleriyle evlerinde girmeyi tercih ederken, 'cesur' olanlar ise kendilerini dağa vurdu! Yeni yıla karlar altında girmek, kayak tatili ile yılbaşı kutlamasını birleştirmek isteyen isimler, Uludağ'da keyifli bir hafta sonu geçirdi. Dağın yolunu tutanlar arasında, Bahar-Ozan Şer, Gamze-Nedim Keçeli gibi Uludağ'da oteli olan isimlerin yanı sıra, Aslı-Kerem Türker, Sanem-Volkan Büyükhanlı gibi çiftler de vardı. Diğer yıllar kadar olmasa da bu yılbaşında da Uludağ, renkli bir yılbaşı kutlamasına ev sahipliği yaptı.

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