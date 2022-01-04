Son dakika | Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Ünlü çiftin oğlu sosyetik kolejde arkadaşlarına bıçak çekti!

2022'YE ZİRVEDE 'MERHABA' DEDİLER

Ünlü isimlerin büyük bir çoğunluğu Omicron varyantı yüzünden yeni yıla aileleriyle evlerinde girmeyi tercih ederken, 'cesur' olanlar ise kendilerini dağa vurdu! Yeni yıla karlar altında girmek, kayak tatili ile yılbaşı kutlamasını birleştirmek isteyen isimler, Uludağ'da keyifli bir hafta sonu geçirdi. Dağın yolunu tutanlar arasında, Bahar-Ozan Şer, Gamze-Nedim Keçeli gibi Uludağ'da oteli olan isimlerin yanı sıra, Aslı-Kerem Türker, Sanem-Volkan Büyükhanlı gibi çiftler de vardı. Diğer yıllar kadar olmasa da bu yılbaşında da Uludağ, renkli bir yılbaşı kutlamasına ev sahipliği yaptı.