Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

Son Dakika Magazin Haberleri: Her konuşması ve her paylaşımı ile magazin gündeminde kendisine yer bulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurmuştu. Şeyma Subaşı paylaşımına "Hayat arkadaşımı özledim." notunu düşmüştü. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı. Mısırlı milyarder sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı.