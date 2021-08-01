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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları
Giriş Tarihi: 01.08.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 19:39

Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

Son Dakika Magazin Haberleri: Her konuşması ve her paylaşımı ile magazin gündeminde kendisine yer bulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurmuştu. Şeyma Subaşı paylaşımına "Hayat arkadaşımı özledim." notunu düşmüştü. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı. Mısırlı milyarder sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı.

Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

Son Dakika Magazin Haberleri: Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurmuştu.

Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

İlişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, paylaşımına "Hayat arkadaşımı özledim." notunu düştü.

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Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı.

Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

Mısırlı Bodrum'a tatile geldiğini duyuran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Son Dakika Magazin Haberi: Barışır barışmaz soluğu Türkiye'de aldı! Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile tatil pozları

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Öte yandan, Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı.

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