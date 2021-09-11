Son Dakika Magazin Haberi: Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Demet Özdemir'in iddialı paylaşımı takipçilerinin de dikkatini çekti. Takipçileri Özdemir'in pozları için "Her şey seninle güzel, Bizim güzel kraliçemiz ve Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.