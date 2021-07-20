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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı
Giriş Tarihi: 20.07.2021 20:28 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 20:31

Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Son Dakika Magazin Haberleri: Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyada gündem oldu. Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile objektif karşısına geçen Helin Avşar, o kareyi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak photoshopu abartan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafa binlerce yorum yapılırken, Helin Avşar paylaşımını silmek zorunda kaldı. İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o karesi.

Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Son Dakika Magazin Haberleri: Helin Avşar, ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Ancak Helin Avşar'ın paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Photoshopu abartan Helin Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu'nu es geçerek yüzüne filtre uygulayan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı:

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