Son Dakika Magazin Haberi: Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı

Son Dakika Magazin Haberleri: Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar photoshopu abartınca sosyal medyada gündem oldu. Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile objektif karşısına geçen Helin Avşar, o kareyi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak photoshopu abartan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafa binlerce yorum yapılırken, Helin Avşar paylaşımını silmek zorunda kaldı. İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o karesi.