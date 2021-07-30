Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

İşletmeci Umut Evirgen, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra yine oyuncu olan Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden yeni bir haber geldi. İddiaya göre bir süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan gözde aşıklar, yollarını ayırdı. Evirgen ile ilişkisine sessiz sedasız nokta koyan Şenolsun'un, yakın çevresine "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...