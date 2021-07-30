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Haberler Galeri Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:58

Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

İşletmeci Umut Evirgen, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra yine oyuncu olan Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden yeni bir haber geldi. İddiaya göre bir süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan gözde aşıklar, yollarını ayırdı. Evirgen ile ilişkisine sessiz sedasız nokta koyan Şenolsun'un, yakın çevresine "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

24 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, bir süredir Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı işletmeci Umut Evirgen (31) ile ilişki sürdürüyordu.

Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen, objektiflere sık sık mutluluk pozları veren gözde çiftten son olarak üzen bir haber geldi.

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Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.

Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

Snob Magazin'in haberine göre; Şenolsun'un yakın çevresine, "Umut ile tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi.

Son dakika magazin haberi: Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi!

Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

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