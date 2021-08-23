Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Son Dakika Magazin Haberi: Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve açıklamalar ile magazin gündeminde kendine sürekli yer bulan güzel oyuncu Merve Boluğur, cesur bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'da 3.6 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun "Cevapsız sorular" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan, sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabından hikayeler bölümünden de "Alacakaranlık" notuyla bir paylaşım yaptı. İşte Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar.