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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur'dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 23.08.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 23:14

Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur'dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Son Dakika Magazin Haberi: Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve açıklamalar ile magazin gündeminde kendine sürekli yer bulan güzel oyuncu Merve Boluğur, cesur bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'da 3.6 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun "Cevapsız sorular" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan, sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabından hikayeler bölümünden de "Alacakaranlık" notuyla bir paylaşım yaptı. İşte Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar.

Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Son Dakika Magazin Haberi: Sosyal medya hesabını aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Başarılı oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine magazin gündeminde yer almayı başardı.

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Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Instagram'da 3.6 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Paylaşımıyla takipçilerini adeta mest eden Merve Boluğur'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Dakika Magazin Haberi: Merve Boluğur’dan siyah bikinisiyle cesur pozlar! Merve Boluğur son paylaşımıyla göz kamaştırdı

34 yaşındaki Boluğur paylaşımına "Cevapsız sorular" notunu düştü.

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