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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu
Giriş Tarihi: 24.06.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 01:27

Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Son Dakika Magazin Haberleri: Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 'Kızıl saçlı güzel' Mine Tugay, attığı her adımla magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan ve gösterdiği başarılı performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, bu sefer jakuzi pozu ile sosyal medyayı salladı. 42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncu, adeta genç kızlara taş çıkarttı. İşte Mine Tugay'ın jakuzi pozu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Son Dakika Haberi: Bikinisiyle geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren ve "Sonunda" notunu düşen güzel oyuncu Mine Tugay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Mine Tugay, son olarak jakuzi pozuyla sosyal medyayı salladı.

Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

JAKUZİ POZU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi.

Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

42 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, genç kızlara adeta taş çıkarttı.

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