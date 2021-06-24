Son Dakika Magazin Haberi: Mine Tugay'ın Jakuzi pozu sosyal medyayı salladı! 'Kızıl saçlı güzel' kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Son Dakika Magazin Haberleri: Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 'Kızıl saçlı güzel' Mine Tugay, attığı her adımla magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan ve gösterdiği başarılı performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, bu sefer jakuzi pozu ile sosyal medyayı salladı. 42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncu, adeta genç kızlara taş çıkarttı. İşte Mine Tugay'ın jakuzi pozu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...