SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:46

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasın ise Miray Daner'in daha önce yakınlaştığı bir işadamına attığı mesajın açtığı iddia ediliyor. Miray Daner bu defa aldatılan değil aldatan mı oldu? İşte Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrılık haberinin ayrıntıları...