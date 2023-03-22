Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin'i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:46

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin'i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasın ise Miray Daner'in daha önce yakınlaştığı bir işadamına attığı mesajın açtığı iddia ediliyor. Miray Daner bu defa aldatılan değil aldatan mı oldu? İşte Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrılık haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

Magazin kulisleri Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık haberi ile çalkalanıyor. Miray Daner'in işadamına mesajı ilişkiyi bitirdi...

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin aşkı bitti. İşte nedeni...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu.

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı mı? İkilinin arasını açan işadamı kim?

Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasın ise Miray Daner'in daha önce yakınlaştığı bir işadamına attığı mesajın açtığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA