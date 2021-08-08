Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Son Dakika Magazin Haberleri: Yaptığı her açıklama ve paylaşımla magazin gündeminde kendine yer bulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine ikinci bir şansı veren Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barışmasının ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınların sürdüğü günlerde Bodrum'da teknede verdiği pozlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Subaşı, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı.