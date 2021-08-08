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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...
Giriş Tarihi: 08.08.2021 23:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 00:00

Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Son Dakika Magazin Haberleri: Yaptığı her açıklama ve paylaşımla magazin gündeminde kendine yer bulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine ikinci bir şansı veren Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barışmasının ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınların sürdüğü günlerde Bodrum'da teknede verdiği pozlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Subaşı, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı.

Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Son Dakika Magazin Haberleri: Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yeniden barışan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, soluğu Türkiye'de almıştı.

Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Sevgilisiyle barışır barışmaz tatil için Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'u tercih eden Şeyma Subaşı, tekne pozları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Subaşı, "Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir!

Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz.

Son Dakika Magazin Haberi: Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! Teknede cesur pozlar...

En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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