Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

Sıla ve İlker Kaleli cephesinden gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ahmet Kural ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü şef Hazer Amani'ye kaptıran Sıla, evliliğini yürütememişti. Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, 11 aylık evliliklerini bu yılın başında noktalamıştı. Sıla Hazer Amani'yi çabuk unuttu, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı. İlker Kaleli'nin geçtiğimiz gün Bodrum'da Sıla'nın evinde görüntülenmesiyle ortaya çıkan aşk sonunda sosyal medyaya da taşındı. İkili, romantik karelerini takipçileriyle paylaşarak ilişkilerini ilan etti!