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Haberler Galeri Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:59

Son dakika magazin haberi: ve aşkından ilk fotoğraf geldi! ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

ve cephesinden gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü şef 'ye kaptıran Sıla, evliliğini yürütememişti. Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, 11 aylık evliliklerini bu yılın başında noktalamıştı. Sıla Hazer Amani'yi çabuk unuttu, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı. İlker Kaleli'nin geçtiğimiz gün 'da Sıla'nın evinde görüntülenmesiyle ortaya çıkan aşk sonunda sosyal medyaya da taşındı. İkili, romantik karelerini takipçileriyle paylaşarak ilişkilerini ilan etti!

Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

Gençoğlu, geçtiğimiz sene ile evlenmişti. Ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı.

Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

İkilinin boşanma davası sadece 15 dakika sürmüştü.

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Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

Boşanma sonrası 'a giden ve koronavirüs pandemisi dönemini orada geçirmeye karar veren Gençoğlu'nun, gönlünü oyuncu 'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ve 'nin aşkı, önceki gün 'da ortaya çıkmıştı.

Son dakika magazin haberi: Sıla ve İlker Kaleli aşkından ilk fotoğraf geldi! İlker Kaleli ile Sıla ilişkilerini sosyal medyadan böyle ilan etti!

Kaleli, Gençoğlu'nun tuttuğu sezonluk villanın bahçesinde telefonla konuşurken görüntülenmişti.

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