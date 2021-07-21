39 yaşındaki Simge Sağın, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika Magazin Haberleri

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Simge Sağın, yaptığı son paylaşımla yine magazin gündeminde kendine yer buldu. Başarılı şarkıcılığının yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Simge Sağın, teknede siyah bikinisiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sağın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Simge Sağın'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım.