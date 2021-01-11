Son dakika magazin haberi: Yılın aşk bombası İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Magazin gündemi son dakika aşk bombasını konuşuyor. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı. 49 yaşındaki İclal Aydın ile Erdinç Gülener'in eski arkadaş oldukları ve yıllar sonra yeniden görüşmeye başlamalarıyla yakınlaştıkları iddia edildi. İşte son dakika olarak düşen İclal Aydın ile Erdinç Gülener aşkının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11.01.2021
07:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
08:08
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