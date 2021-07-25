Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Son Dakika Magazin Haberleri… Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandıran ve Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler ile adı anılan ünlü şarkıcı Hadise, yine adından söz ettirdi. Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yaptığı iddia edilen çift, bu kez kaçamadı. Instagram hesabından paylaşımlar yapan çiftin birlikte tatil yaptığı ortaya çıkmış, ancak iki taraf da sessizliğini korumuştu. Şimdi ise tatilde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Çıkan yepyeni fotoğrafla ikilinin hem aşkları belgelendi, hem de birlikte Tulum'a gittikleri netleşti. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in aşk tatilinden çekilen o fotoğraf!