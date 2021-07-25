Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!
Giriş Tarihi: 25.07.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 18:09

Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Son Dakika Magazin Haberleri… Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandıran ve Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler ile adı anılan ünlü şarkıcı Hadise, yine adından söz ettirdi. Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yaptığı iddia edilen çift, bu kez kaçamadı. Instagram hesabından paylaşımlar yapan çiftin birlikte tatil yaptığı ortaya çıkmış, ancak iki taraf da sessizliğini korumuştu. Şimdi ise tatilde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Çıkan yepyeni fotoğrafla ikilinin hem aşkları belgelendi, hem de birlikte Tulum'a gittikleri netleşti. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in aşk tatilinden çekilen o fotoğraf!

Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Son Dakika Magazin Haberleri…Ünlü şarkıcı Hadise, 1,5 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile yürüttüğü inişli çıkışlı ilişkisine geçtiğimiz günlerde son verdi.

Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Eski aşkını çabuk unutan Hadise, yepyeni bir aşka yelken açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ

Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitti.

Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Birlikte tatile çıktıkları iddia edilen ikili, sessizliğini korurken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Son Dakika Magazin Haberleri…Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi! Hadise Ve Mehmet Dinçerler’in Tulum tatilinden ilk fotoğraf!

Instagram hesabından paylaşımlar yapan çiftin birlikte tatil yaptığı ortaya çıkmış, ancak iki taraf da sessizliğini korumuştu.

SON DAKİKA