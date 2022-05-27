Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

''TATSIZ BİR OLAY YAŞADIK KEŞKE YAŞANMASAYDI''

Hakim karşına geçen Yusuf Bazencir ''Olay günü eşimle önce telefonla tartışmıştık. Eve sinir ilaçlarımı almak için gitti. Eşim öfkeliydi kapıyı açmadı bende çok ısrarcı oldum. Bahçe için kullanılan tüm aletler balkonda durur. Kapıyı açmak için tartışma yaşadık ben ''Kırarım'' dedim oda ''Kıramazsın'' dedi. O anki öfkeyle baltayla birkaç kere vurdum. Tek amacım içerideki ilacımı alıp gitmekti. Şiddet aklımın ucundan geçmedi. Küfür etmiş olabilirim ama tehdit etmedim. Evliliğimizde bir sıkıntım yok tatsız bir olay yaşadık keşke yaşanmasaydı'' diyerek beraatını talep etti.