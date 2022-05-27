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Haberler Galeri Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 14:21

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in eşi Seval Bazencir'i silahla tehdit etme suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmaya çift birlikte katıldı. Seval Bazencir, mahkemede şikayetinden vazgeçerek eşinin kendisini tehdit etmediğini söyledi. Yusuf Bazencir ise savunmasında evliliklerinin güzel bir şekilde devam ettiğini olayın o anki öfkesiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahkeme Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik ifade verdiğini, karakolda verilen ifade göz önünde bulundurulduğunu gerekçe göstererek Yusuf Bazencir'e 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çift duruşma çıkışı evliliklerinde sorun olmadığını söyleyerek mutluluk pozu verdi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış, korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istemişti.

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

KADES'İ KULLANDI

Polis merkezinde ifade veren Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdi ki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuşmuştu.

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Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Yusuf Bazencir'in kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir'e hitaben 'Seni elime geçirirsem geberteceğim' şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi. Yusuf Bazancir'in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı! Baltalı saldırıda flaş gelişme!

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Yusuf Bazencir ve eşi Seval Bazencir avukatlarıyla birlikte katıldı. Seval Bazencir'in celse arasında ''Eşimle aramızda tartışma çıkmıştı. Fiziksel şiddet ve tehdit yoktur'' diyerek şikayetten vazgeçtiği görüldü.

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı… Baltalı saldırıda flaş gelişme!

''TATSIZ BİR OLAY YAŞADIK KEŞKE YAŞANMASAYDI''

Hakim karşına geçen Yusuf Bazencir ''Olay günü eşimle önce telefonla tartışmıştık. Eve sinir ilaçlarımı almak için gitti. Eşim öfkeliydi kapıyı açmadı bende çok ısrarcı oldum. Bahçe için kullanılan tüm aletler balkonda durur. Kapıyı açmak için tartışma yaşadık ben ''Kırarım'' dedim oda ''Kıramazsın'' dedi. O anki öfkeyle baltayla birkaç kere vurdum. Tek amacım içerideki ilacımı alıp gitmekti. Şiddet aklımın ucundan geçmedi. Küfür etmiş olabilirim ama tehdit etmedim. Evliliğimizde bir sıkıntım yok tatsız bir olay yaşadık keşke yaşanmasaydı'' diyerek beraatını talep etti.

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