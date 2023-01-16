SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

2018 yılında geçirdiği ciddi sağlık sorunu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakmıştı. Sosyal medyada aktif olan ve adından sık sık bahsettiren Erbil, sevenlerini korkuttu. KKTC'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.