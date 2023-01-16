SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
14:31
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucu KKTC'de rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte Erbil'in sağlıık durumu...