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Haberler Galeri SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:31

SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucu KKTC'de rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte Erbil'in sağlıık durumu...

SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

2018 yılında geçirdiği ciddi sağlık sorunu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakmıştı. Sosyal medyada aktif olan ve adından sık sık bahsettiren Erbil, sevenlerini korkuttu. KKTC'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

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SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

Zor günleri atlattı derken ünlü şovmen sevenlerini korkuttu. Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.

SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in son durumu...

Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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