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Haberler Galeri Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:32

: oyuncusu 'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Gelen haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'den kötü haber geldi. Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında. Canan Ergüder'in kendisi gibi oyuncu eşi 've ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Gelen haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'den kötü haber geldi.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü.

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Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Yer Aldığı dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen 'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görmeye başlayacak.

Son dakika: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Milliyet'in haberine göre; 'in kendisi gibi oyuncu eşi 've ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

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