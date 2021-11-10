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Haberler Galeri Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı
Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 22:15

Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Son dakika haberleri: Müge Anlı'dan, "Evden 5 kiloluk salçayı alarak kayboldu" dediği karısını bulması için yardım isteyen Erdal Kahveci'nin emeklilik vaadiyle insanları dolandırdığı öğrenildi. Günlerdir haber alınamayan Zennüre Kahveci'yi saatler içinde bulan Müge Anlı, talihsiz kadının şiddetine uğradığı, aç bırakılıp kapıya konulduğu eşinin işkencesinden kaçtığını ortaya çıkardı. Karısına karşı kötü tavırları stüdyoda da devam eden eşe tepki gösteren Müge Anlı, "Neden eşinize bir güzel söz söylemiyorsunuz? Ben siz kadına laf edin diye mi buldum? Biraz normal olun. Yeter artık" dedi.

Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Manisa'da yaşayan 50 yaşındaki Zennüre Kahveci, 4 Ekim Pazartesi günü kocasının dışarıda olduğu sırada evden kayboldu. Karısının kendisini patlıcan almaya gönderdikten sonra evdeki 5 kiloluk domates salçasını da alarak kayıplara karıştığını iddia eden Erdal Kahveci ise araştırmacı Müge Anlı'ya başvurdu.

Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Karısının geçmişte tıpkı kendisine yaptığı gibi evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını iddia eden Kahveci, eşinin kendi kız kardeşi için toplanan yardım paralarını bile çaldığını ileri sürdü.

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Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

"DOLANDIRICI AMA KÖTÜ BİRİ DEĞİL"

Karısının psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia eden Erdal Kahveci, her şeye rağmen Zennüre Kahveci'yi çok sevdiğini söyledi.

Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Kahveci, devamlı evden kaçtığını söylediği karısı için, "Oturduğumuz yerdeki erkekleri de bekarım diye kandırıp dolandırmış. Ama kötü biri değil. Eşimi bulup tedavi ettirmek istiyorum. Aslında çok iyi biri, beni çok seviyor" şeklinde konuştu.

Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

İŞKENCEDEN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Evlilik vaadiyle erkekleri dolandırmasına rağmen eşini geri isteyen Erdal Kahveci'nin sözleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı bile şaşkına çevirdi.

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