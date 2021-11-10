Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Kahveci, devamlı evden kaçtığını söylediği karısı için, "Oturduğumuz yerdeki erkekleri de bekarım diye kandırıp dolandırmış. Ama kötü biri değil. Eşimi bulup tedavi ettirmek istiyorum. Aslında çok iyi biri, beni çok seviyor" şeklinde konuştu.