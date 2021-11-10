Son dakika: Müge Anlı, dolandırıcı kocanın foyasını ortaya çıkardı! Aldığı tokat gibi cevapla sustu kaldı

Son dakika haberleri: Müge Anlı'dan, "Evden 5 kiloluk salçayı alarak kayboldu" dediği karısını bulması için yardım isteyen Erdal Kahveci'nin emeklilik vaadiyle insanları dolandırdığı öğrenildi. Günlerdir haber alınamayan Zennüre Kahveci'yi saatler içinde bulan Müge Anlı, talihsiz kadının şiddetine uğradığı, aç bırakılıp kapıya konulduğu eşinin işkencesinden kaçtığını ortaya çıkardı. Karısına karşı kötü tavırları stüdyoda da devam eden eşe tepki gösteren Müge Anlı, "Neden eşinize bir güzel söz söylemiyorsunuz? Ben siz kadına laf edin diye mi buldum? Biraz normal olun. Yeter artık" dedi.