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Haberler Galeri Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 21:00

Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kanalı ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde, Mehmet Karahan'ın şüpheli bir şekilde kaybolması ele alındı. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında, Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. İzleyenleri hayrete düşüren olay sırasında evde tutsak olduğu için kimseden yardım isteyemediğini anlatan Karadağ'ın bu ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın ikinci Palu ailesi benzetmesi yaptığı olayla ilgili son dakika gelişmeleri.

Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Karahan'ın kaybolmasıyla ilgili olayda son dakika gelişmesi...

Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

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Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

Son Dakika: Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

KADINLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.

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