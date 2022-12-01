Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
08:20
SON DAKİKA: Oğlu Engincan Ural'ın boşanma haberlerine Sibel Can'dan fotoğraflı yanıt! Engincan Ural ile Merve Kaya arasında neler oluyor?
Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma iddiası: Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile masalsı bir düğünde evlenmişti. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliği bitiyor mu? Ortaya atılan son dakika iddiasına göre çiçeği burnunda evlililer Engincan Ural ile Merve Kaya boşanma kararı aldı. Engincan Ural'ın Merve Kaya'nın ihanetine uğradığı şoke eden iddialar arasında bulunuyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın boşanma haberi için ne dedi? İşte magazine son dakika olarak düşen boşanma iddiasının ayrıntıları...