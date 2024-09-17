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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:37

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

Son Dakika Magazin haberleri: Bir süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan bugün beklenen sevindirici haber geldi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen törenle evlendi. Hem bebek, hem evlilik sevinci yaşayan çiftin düğününden ilk kareler de geldi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğününden ilk kareler!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bugün evlendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti.

İTALYA'DA İLK POZU VERDİLER

Pınar Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

ROMA'DA EVLENDİLER

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen törenle evlendi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

DÜĞÜNDEN İLK KARELER!

Hem bebek, hem evlilik sevinci yaşayan çiftin düğününden ilk kareler de geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğününden ilk kareler!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bugün evleniyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti. İlk kare geldi...

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