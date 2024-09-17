Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bugün evlendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti.

İTALYA'DA İLK POZU VERDİLER

Pınar Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.