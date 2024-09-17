Giriş Tarihi: 17.09.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
18:37
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğününden ilk kareler!
Son Dakika Magazin haberleri: Bir süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan bugün beklenen sevindirici haber geldi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen törenle evlendi. Hem bebek, hem evlilik sevinci yaşayan çiftin düğününden ilk kareler de geldi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğününden ilk kareler!