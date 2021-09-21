Son dakika: Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! "Kerem'in selamı var deyip..."

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ilişkisi geçen aylarda sona ermiş, tescilli güzel Şevval Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da yemeğe çıkmıştı. Mekana gelen eski sevgili Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı. Yaşananların ardından önce mahkemelik olan, sonra barışan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkiliden Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı! Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde, "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte flaş detaylar...