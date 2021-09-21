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Haberler Galeri Son dakika: Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! "Kerem'in selamı var deyip..."
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:18

Son dakika: Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! "Kerem'in selamı var deyip..."

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ilişkisi geçen aylarda sona ermiş, tescilli güzel Şevval Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da yemeğe çıkmıştı. Mekana gelen eski sevgili Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı. Yaşananların ardından önce mahkemelik olan, sonra barışan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkiliden Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı! Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde, "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte flaş detaylar...

Son dakika: Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem’in selamı var deyip...

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden, kısa süre önce birbirlerine bir şans daha veren Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, flaş bir gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son dakika: Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem’in selamı var deyip...

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

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Son dakika: Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem’in selamı var deyip...

5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti.

Son dakika: Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem’in selamı var deyip...

Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'ya döndü.

Son dakika: Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem’in selamı var deyip...

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor.

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