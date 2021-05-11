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Haberler Galeri Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:45

: 'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi ile !

Son dönemde gerek özel hayatı gerek tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 'nın eski eşi zengin sevgilisi Mısırlı . gündemine olarak düşen haberi Şeyma Subaşı bizzat kendisi paylaşımı ile duyurdu. Son olarak hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde konuşulan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım düğünün yakın olduğunu ortaya koydu. Mohammed Alsaloussi ile evleneceği haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu...

Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

Son dönemde gerek özel hayatı gerek tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 'nın eski eşi zengin sevgilisi Mısırlı .

Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

gündemine olarak düşen haberi bizzat kendisi paylaşımı ile duyurdu.

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Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

Son olarak hamile olduğu iddiaları kulislerinde konuşulan 'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım düğünün yakın olduğunu ortaya koydu.

Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

ile evleneceği haberlerini doğrulayan "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu...

Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

, ile Ibiza tatiline devam ediyor.

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