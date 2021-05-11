Son dakika: Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı gözden çıkardı! Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!

Son dönemde gerek özel hayatı gerek tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi evleniyor. Magazin gündemine son dakika olarak düşen haberi Şeyma Subaşı bizzat kendisi paylaşımı ile duyurdu. Son olarak hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde konuşulan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım düğünün yakın olduğunu ortaya koydu. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu...