SON DAKİKA | Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları başta net bir dille yalanlayan fenomen, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu itiraf etti. Fakat acı haber önceki gün geldi, Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti. Subaşı, acısından bir gün sonra soluğu İbiza sahillerinde aldı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şeyma'dan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.