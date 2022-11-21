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Haberler Galeri Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:27

Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

Son Dakika! Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

"Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

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Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

"EN ÖNEMLİ BAŞLAMA NEDENLERİNDEN BİRİSİ ÖZENTİDİR"

Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, "Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada olduğumuz halde, sigara içenlerin sayısına baktığımızda 8. sıradayız.

Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı | Video

Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

Bu kesinlikle uygun bir durum değil ve azaltılmalı. Yüzde 30'a yakın sigara içme oranı var. Sigara reklamı yasak ama gizli reklam dediğimiz bir uygulama var. Bu konuda da özellikle ünlüleri kullanıyorlar.

Son Dakika! Şovmen Cem Yılmaz’a büyük şok! Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

Toplum buna göz yummamalı. Biz bu anlamda çocuklarımız, gençlerimiz için hak arayışındayız. Dava açtık Cem Yılmaz'a. Daha önce kurucu başkanımız rahmetli Orhan Kural hocamızla birlikte açtığımız davalarda marka belli değil, haksız rekabete girmez gibi tamamen alakasız cevaplar verildi.

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