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Haberler Galeri SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:47

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor. Dilan Polat, son olarak ise Taha Duymaz'ın vefat haberini sosyal medyadan böyle duyurdu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde göçük altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan son dakika acı haber geldi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyordu.

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SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyordu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz'dan acı haber geldi! Dilan Polat duyurdu: "Kardeşi ile yan yana..." | Video

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat Taha Duymaz’ın vefat haberini açıkladı

Dilan Polat, Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı bölgenin son halini ve yapılan çalışmaları paylaşmıştı.

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