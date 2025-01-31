Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
11:10
SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...
Son dakika magazin haberi... Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber geldi. Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. 50 tiyatro, 6 film, 20'ye yakında dizide rol alan ünlü sanatçı çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...