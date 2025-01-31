SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

1946 yılında doğan Sezai Altekin, 1966 yılında şehir tiyatrolarının kapısından girdi ve emekli olana dek bu alanda çalışmalarını sürdürdü. Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında yer almıştır. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde birlikte bu karakterlerle özdeşleşmiştir.