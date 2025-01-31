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Haberler Galeri SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:10

SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...

Son dakika magazin haberi... Usta tiyatrocu Sezai Altekin'den acı haber geldi. Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. 50 tiyatro, 6 film, 20'ye yakında dizide rol alan ünlü sanatçı çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...

SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! Şirin Baba, Bugs Bunny, Barni Moloztaşa sesiyle hayat vermişti...

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında yaşama veda etti.

SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! Şirin Baba, Bugs Bunny, Barni Moloztaşa sesiyle hayat vermişti...

CENAZE TÖRENİ

79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! Şirin Baba, Bugs Bunny, Barni Moloztaşa sesiyle hayat vermişti...

Ünlü tiyatrocu Sezai Altekin, bir dönemin unutulmaz çizgi film karekteri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat vermişti...

SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! Şirin Baba, Bugs Bunny, Barni Moloztaşa sesiyle hayat vermişti...

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?
1946 yılında doğan Sezai Altekin, 1966 yılında şehir tiyatrolarının kapısından girdi ve emekli olana dek bu alanda çalışmalarını sürdürdü. Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında yer almıştır. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde birlikte bu karakterlerle özdeşleşmiştir.

SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında hayatını kaybetti! Şirin Baba, Bugs Bunny, Barni Moloztaşa sesiyle hayat vermişti...

2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak rol almıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynamıştır.

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