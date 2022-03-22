Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
11:16
Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Pelin Karahan tarzından sonra imajını da değiştirdi sosyal medya yıkıldı!
"Kavak Yelleri" dizisiyle yıldızı parlayan, 2014 yılında da Bedri Güntay ile dünyaevine giren ve mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ile gündemde. İki çocuk annesi Pelin Karahan, muhteşem değişimi ile magazine sık sık damga vuruyor. Verdiği kiloların yanı sıra yaşam tarzını da değiştiren güzel oyuncu, spor pozları ile sosyal medyayı sallıyor. Karahan son olarak imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Fit görüntüsüyle mest eden Pelin Karahan, bu kez de yeni stiliyle büyüledi. İşte Pelin Karahan'ın gündem olan son hali...