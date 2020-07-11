Karantina günlerini evde geçiren Songül Karlı, normalleşme ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var." Songül Karlı, koronavirüs sürecinde ev sık sık spor yapmıştı. Sosyal medyada, bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.