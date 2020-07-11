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Haberler Galeri Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

bikinisiyle sahilde yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var." Songül Karlı, sürecinde ev sık sık yapmıştı. , bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını pozlarıyla gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:33
Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var." Songül Karlı, sürecinde ev sık sık yapmıştı. , bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını pozlarıyla gözler önüne serdi.

Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

sonrası tatil için 'i tercih eden ünlü sunucu ve şarkıcı , bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki sunucu vücuduyla topladı.

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Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

sürecinde eve kapanan ve sık sık evde yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile attı. 'da tatil yapan ve bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Songül Karlı tatil pozlarını paylaştı.

Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

sürecini evde geçiren ve sık sık evde yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini Ege'nin serin sularına attı.

Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Bikinili pozlarını paylaşan 'ya yağdı. Karlı karantinada yaptığı sporun işe yaradığını pozlarıyla gözler önüne serdi.

Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!


Karantinada bol bol ip atlayan Karlı vücuduyla dikkat çekti.

Songül Karlı cesur bikinisiyle sahilde şov yaptı… İddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı!


İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan , "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek, yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıklamıştı.

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