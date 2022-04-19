Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:28

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali "Bu da kim?" dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı... İşte Songül Karlı'nın son hali...