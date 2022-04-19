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Haberler Galeri Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali "Bu da kim?" dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:28

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali "Bu da kim?" dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı... İşte Songül Karlı'nın son hali...

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın son hali Bu da kim? dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Songün Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi.

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın son hali Bu da kim? dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.

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Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın son hali Bu da kim? dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu.

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın son hali Bu da kim? dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın son hali Bu da kim? dedirtti! Fransız askısı yetmeyince…

Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.

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