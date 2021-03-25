Songül Karlı siyah çizmelerini çekti ‘Yıkılmadım ayaktayım’ pozu verdi! "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu!

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah uzun çizmeleriyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yine hayranlarından binlerce beğeni alan Karlı, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte siyah çizmeleriyle 'Yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren Songül Karlı…