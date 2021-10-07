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Haberler Galeri Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden "Bir düğme daha açsaydın" yorumları...
Giriş Tarihi: 07.10.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 06:58

Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden "Bir düğme daha açsaydın" yorumları...

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...

Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden Bir düğme daha açsaydın yorumları...

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden Bir düğme daha açsaydın yorumları...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

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Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden Bir düğme daha açsaydın yorumları...

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu.

Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden Bir düğme daha açsaydın yorumları...

İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...

Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden Bir düğme daha açsaydın yorumları...

Türkücüye beğeni yağarken, Songül Karlı'nın kot gömleğinin düğmelerini açarak verdiği dekolte bazı takipçileri tarafından ise fazla bulundu.

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