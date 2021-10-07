Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşulmayı başardı! Takipçilerinden "Bir düğme daha açsaydın" yorumları...

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...