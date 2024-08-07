Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
12:00
Songül Karlı’nın oğlu Efe annesinin boyunu geçti! Songül Karlı 18 yaşında basan oğlunun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken sanatçı Songül Karlı bu defa biricik oğlu Efe Furkan ile boy gösterdi. Estetik operasyonlarla oldukça değişen ve birçok kez bıçak altına yatan Songül Karlı, bu konuda oğlu Furkan'dan da şikayetler duyduğunu dile getirmişti... Songül Karlı oğlunun uyarılana rağmen yine de estetikten ve dekolteli pozlardan geri kalmıyor. Songül Karlı son olarak oğlu Efe Furkan'ın 18. yaşını sosyal medya hesabından duygusal bir not ile kutladı. Anne-oğul birlikte mum üfledi... Oğluna 'Yol arkadaşım' diyen Songül Karlı'ya beğeni yağdı... İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan ile doğum günü pozu...