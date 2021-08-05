Songül Karlı'nın oğlu ile filtreli pozu alay konusu oldu... Songül Karlı oğlunu fena harcadı!

Daha önce sadece gözğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise geçirdiği estetik operasyonları ele veriyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcıCeylan gibi isimlerle adeta yarışıyor... 47 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulundu. Songül Karlı uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düştü. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor eleştirileri ile sık sık karşılaşan Songül Karlı bu defa oğlu fena harcadı. Makyaj filtresi uygulayan Songül Karlı ile oğlunun pozu alay konusu oldu...