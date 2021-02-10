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Haberler Galeri Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 10.02.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 08:00

Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

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Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

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Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

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Sosyal medya bunu konuşuyor... Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

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