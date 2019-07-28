Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin "Ela" dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Dün gece yarısı Instagram'da paylaştığı video ile milyonlarca kişiye ulaşan Hadise'nin dansı olay yarattı. Hem sosyal medyada hem de magazin servislerinde gündem olan Hadise o dansı; "Alsam mı bi dal dudaklarından? 💋 #Vol1" etiketiyle paylaştı. Bilindiği gibi Reynmen'in "Ela" şarkısı kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasında yer almıştı. Hadise de o şarkıyı arka fon yaparak dans etti.