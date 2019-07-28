Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin "Ela" dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...
Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin "Ela" dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...
Ünlü şarkıcı Hadise dün gece yarısı Instagram'dan paylaştığı video ile bir anda sosyal medyada gündem oldu. Reynmen'in "Ela" şarkısını arka fonda kullanan Hadise, kendine has dansıyla ortalığı kasıp kavurdu! Twitter'da da TT listesinde yer alan Hadise ile ünlü şarkıcının ikiz gibi benzediğini biliyor muydunuz? Sürekli televizyonda, sinemada, Instagram'da karşımıza çıkan ünlü isimlerin benzerlerini gördüğünüze çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 28.07.2019
10:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019
10:54