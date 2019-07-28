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  • Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin "Ela" dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Sosyal medya bunu konuşuyor: 'nin "Ela" dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Ünlü şarkıcı dün gece yarısı 'dan paylaştığı video ile bir anda sosyal medyada gündem oldu. Reynmen'in "Ela" şarkısını arka fonda kullanan Hadise, kendine has dansıyla ortalığı kasıp kavurdu! Twitter'da da TT listesinde yer alan Hadise ile ünlü şarkıcının ikiz gibi benzediğini biliyor muydunuz? Sürekli televizyonda, sinemada, Instagram'da karşımıza çıkan ünlü isimlerin benzerlerini gördüğünüze çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:54
Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Dün gece yarısı 'da paylaştığı video ile milyonlarca kişiye ulaşan 'nin dansı olay yarattı. Hem sosyal medyada hem de magazin servislerinde gündem olan Hadise o dansı; "Alsam mı bi dal dudaklarından? 💋 #Vol1" etiketiyle paylaştı. Bilindiği gibi Reynmen'in "Ela" şarkısı kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasında yer almıştı. Hadise de o şarkıyı arka fon yaparak dans etti.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

İşte o anlar...

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Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri... Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Hadise'nin Ela dansı olay yarattı! Hadise'ye ikizi kadar benziyor...

İki ünlü isim de keskin yüz hatlarına sahip.

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