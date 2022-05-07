Sosyal medya çalkalanıyor! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...