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Haberler Galeri Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:36

Sosyal medya 'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. geçtiğimiz günlerde fotoğrafını 'dan paylaşan Deniz Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti. Deniz Seki bu kez ile tekne pozu verdi. İşte kırmızı mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'nin beğeni yağan pozları...

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan değişimiyle büyük beğeni topluyor.

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Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı , yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran son olarak ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki kırmızı mayosuyla kendine hayran bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafını 'dan paylaşan paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti.

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